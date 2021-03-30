Жителям Академического вернули холодную воду

Несколько часов понадобилось аварийной бригаде, чтобы вернуть горожанам водоснабжение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом районе Екатеринбурга накануне вечером в квартирах жителей отключилась холодная вода. Как рассказали в «Водоканале», в около 18 часов резко упало давление в районе Московской и Онуфриева. Несколько часов понадобилось аварийной бригаде, чтобы вернуть горожанам водоснабжение.

- Из-за резкого снижения давления отключилась насосная станция 3 подъема на улице Складской, соответственно стало снижаться давление воды в микрорайоне, - рассказали в «Водоканале». Аварийная бригада обнаружила и локализовала место утечки в районе 19-20 часов на трубопроводе диаметром 1000 мм, отключила аварийный участок. Далее, после наполнения водовода и проведения необходимых переключений приступили к запуску насосной станции.

В 22:35 насосная была запущена и холодное водоснабжение вернули жителям Академического.

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