В Свердловской области во время пандемии уровень безработицы вырос до 5,8%

В прошлом году на 5,3 % выросло количество безработных, имеющих высшее образование Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области во время пандемии коронавируса в 2020 году значительно вырос уровень безработицы. В минувшем году безработными числились 5,8% населения региона старше 15 лет. По сравнению с 2019 годов безработных стало на 1,6% больше. Об этом свидетельствуют данные опубликованные Свердловскстатом.

Интересно, что согласно статистике, в прошлом году на 5,3 % выросло количество безработных, имеющих высшее образование. Почти на сколько же (+4,9%) вырос процент населения, оставшегося без работы среди получивших образование по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих). Специалисты со средним профессиональным образованием, напротив, были более востребованы рынком труда, так же как и низкоквалифицированный персонал со школьными аттестатами.