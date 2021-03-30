Свердловские синоптики предупредили об атмосферном загрязнении

Неблагоприятные метеорологические условия сохранятся в регионе до вечера 31 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра предупредили свердловчан об атмосферном загрязнении и объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

- На территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - рассказали в Уральском гидрометцентре.

Неблагоприятные метеорологические условия сохранятся в регионе до 20:00 31 марта.