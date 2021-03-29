Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на 30 марта 2021

После ночных «минусов» воздух прогреется несущественно Фото: Алексей БУЛАТОВ

По сообщениям уральского Гидрометцентра, 30 марта в Екатеринбурге ожидается от - 8 до +3 градусов тепла. После ночных «минусов» воздух прогреется несущественно, также во второй половине дня ожидается небольшой снег. В течение всего дня синоптики обещают пасмурную погоду с кратковременными прояснениями.

В Свердловской области в отдельных районах в ночь на вторник похолодает до -11 градусов. К утру потеплеет до +2, днем столбики термометров поднимутся еще на один градус. Так же, как и в Уральской столице, ожидается снег, при этом небо будет ясным или малооблачным.

Уральские синоптики сообщают, что подобная погода ожидается и в ближайшие дни. Резких перемен температуры быть не должно.