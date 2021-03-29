В Нижнем Тагиле женщину задержали за перевозку ребенка без автокресла

В отношении женщины уже возбуждали административное дело за неоплаченный вовремя штраф Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле задержали женщину, которая перевозила свою восьмилетнюю дочь не по правилам. Экипаж ГИБДД остановил ее автомобиль для проверки документов, в этот момент выяснилось, что ее ребенок едет на переднем сидении без специального удерживающего кресла. Об этом пишет ТагилСити со ссылкой на заместителя начальника ГИБДД Сергея Бернгардта.

- Во время оформления нарушения инспекторам стало понятно, что в отношении женщины уже возбуждали административное дело за неоплаченный вовремя штраф, - сообщают в издании.

Полицейские предложили водителю проехать в отделение, однако она отказалась и попыталась оказать сопротивление. Сотрудникам ГИБДД пришлось одеть на нее наручники, чтобы усмирить буйную нарушительницу.