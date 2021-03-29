В Екатеринбурге осудили директора карабашского предприятия за коммерческий подкуп

Мужчина не сможет занимать определенные должности сроком на четыре года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили бывшего директора по логистике ООО «Карабашские Абразивы» за подкуп в особо крупном размере. Его признали виновным в совершении шести преступлений. Суд установил, что с 2017 по 2019 год он получил больше шести миллионов рублей от представителей транспортных компаний, чтобы те направили ему заявки на предоставление железнодорожных составов для перевозки грузов. Вознаграждение приходило на банковскую карту злоумышленника.

- Суд приговорил мужчину к лишению свободы на срок 3 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре Свердловской области. Также судом назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности сроком на четыре года и штраф в размере восьми миллионов рублей.