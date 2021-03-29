66-летняя екатеринбурженка потеряла 850 тысяч рублей после звонка мошенников

Женщина слишком поздно поняла, что ее обманули Фото: Алексей БУЛАТОВ

66-летняя екатеринбурженка лишилась 850 тысяч рублей после звонка телефонных мошенников. Женщина обратилась в полицию 25 марта и рассказала, что с ней связался незнакомый человек и представился сотрудником банка. Мужчина начал уверять пенсионерку, что аферисты проводят сомнительные операции на ее счету и посоветовал срочно перечислить все накопленные сбережения на специальные счета. Испуганная жертва поверила в уловку злоумышленника.

- Она направилась в отделение банка, сняла через кассу деньги со сберегательного счета и по указанию звонившего через банкомат перевела наличные на неизвестные счета. После перевода денег звонок от «специалиста» кредитной организации был прерван, - рассказывают в ГУ МВД России по Свердловской области.

Женщина слишком поздно поняла, что ее обманули, но все же написала заявление. Сейчас сотрудники полиции пытаются раскрыть это преступление.