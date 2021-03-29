Корпуса Лесотехнического Университета оградят забором

Фото: Google-карты

Территорию двух корпусов Уральского Государственного Лесотехнического Университета огородят забором. Планируется, что ограждение появится вокруг зданий, которые расположены на Сибирском Тракте. Сначала металлическую изгородь установят около главного корпуса, который расположен на Сибирском Тракте, 36. Затем ее установят вокруг строения по адресу Сибирский Тракт, 37. Общая протяженность составит около километра.

- Стоимость заграждений разнится. На один потратят почти девять миллионов, на другой – около 13. Суммарно на работы потратят 21,7 миллиона рублей. Заказчиком выступает сам университет, - говорится на портале государственных закупок.

Недавно сообщалось, что парк около УрГУПСа в Екатеринбурге также оградят от горожан забором. Проникнуть на его территорию можно будет только через два специальных КПП.