Путешествовать в день рождения со скидкой теперь можно на всех поездах дальнего следования холдинга «РЖД»

Фото: предоставлено СвЖД

По многочисленным просьбам пассажиров, а также для повышения доступности перевозок холдинг «РЖД» расширяет действие тарифного плана «День рождения».

Так, с 26 марта 2021 года по 28 февраля 2022 года для пассажиров всех поездов дальнего следования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») будет действовать специальная тарифная акция «В День рождения лучше поездом!».

В рамках акции пассажир может приобрести билеты с 10 %-ной скидкой в вагон любого типа («Люкс», СВ, купе, плацкарт и вагоны с местами для сидения), любого поезда отправляющегося за неделю до или после его дня рождения, а также непосредственно в праздничную для него дату. Акция также дает возможность пассажиру-имениннику приобрести билеты со скидкой для трех попутчиков, при единовременном оформлении проездных документов, в тот же вагон.

Скидка не применяется одновременно с рядом других специальных тарифов/скидок. Предложение не действует при покупке билетов организованным группам пассажиров, организованным группам детей, по детскому тарифу, при оформлении льготных проездных документов.

Приобрести билеты по акции пока можно только в билетных кассах, при предъявлении паспорта именинника.

Более подробная информация об акции доступна на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

*****

Напомним, впервые тариф «День рождения» был введен для пассажиров высокоскоростных поездов «Сапсан» в 2015 году и сразу стал очень востребованным. Позднее данный тариф также стал доступен для пассажиров поездов «Ласточка» формирования Дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД», курсирующих на маршрутах Санкт-Петербург – Москва, Москва – Иваново, Санкт-Петербург – Псков, Санкт-Петербург – Сортавала, Санкт-Петербург – Бологое и т.д., а также на ретропоезд «Рускеальский экспресс» и беспересадочные вагоны Москва – Рускеала.

Тариф «День рождения», действующий в поездах формирования Дирекции скоростного сообщения дает возможность пассажиру-имениннику, а также трем его попутчикам (при условии единовременной покупки билетов) оформить с 30%-ной скидкой билеты на поезда, отправляющиеся в период за 7 дней до даты рождения и в течение 7 дней после нее.