В Первоуральске директора предприятия и двух полицейских будут судить за взятку

Полицейским передали не менее миллиона, чтобы они закрыли глаза на мошенническую схему Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске будут судить банду из четырех человек, их обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере по предварительному сговору. Примечательно, что двое из них были полицейскими, которые боролись против экономических преступлений. История произошла еще весной 2017 года, тогда директор частной фирмы решил скрыть хищение товаров на предприятии. Для этого он решил договориться с оперативниками, которые проводили проверку.

Через посредника он отдал полицейским не менее миллиона рублей, чтобы они закрыли глаза на мошенническую схему руководителя. Факт передачи зафиксировали, и под тяжестью доказательств один из полицейских признался.

- Любителей «легких денег» выгнали с позором из системы МВД, а теперь их ждет еще и уголовная ответственность, в случае, безусловно, если суд установит их вину, - отметил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

В Следственном комитете собрали доказательную базу и передали уголовное дело в суд для рассмотрения.