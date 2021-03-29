За день «срубил» 35 тысяч: на Урале задержали гаишника-взяточника

Материалы проверки направили в Следственный комитет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысерти под следствие попал старший лейтенант полиции Давида Л., которого обвиняют во взяточничестве. Как рассказал «КП» источник, только за один день нечистый на руку гаишник заработал 35 тысяч рублей. Речь идет о 9 июня 2020 года, когда полицейский дважды взял взятку.

- Утром он отпустил пьяного водителя. Им оказался глава местного ЧОП, старший лейтенант получил на руки 30 тысяч рублей. А уже вечером он взял 5 тысяч рублей от водителя бетоновоза. Машина нарушили весовой контроль, - отметил инсайдер.

Инспектор ДПС находится на службе в МВД с 2015 года. Материалы проверки направили в Следственный комитет.