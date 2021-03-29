Более 100 миллионов рублей направит на природоохранную деятельность Свердловская магистраль в 2021 году

Измерение уровня шума Фото: предоставлено СвЖД

В 2021 году Свердловская железная дорога направит на реализацию природоохранных мероприятий и программ более 100 млн рублей. Среди приоритетных направлений – снижение негативного воздействия на окружающую среду, минимизация шумового воздействия от работы железнодорожного транспорта, развитие ресурсосберегающих и малоотходных технологий, благоустройство и озеленение территорий, прилегающих к производственным объектам и административным зданиям.

Так, в текущем году на Свердловской магистрали подразделения ОАО «РЖД» планируют снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на 2,5% (в сравнении с прошлым годом). Сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты будет сокращен на 4%.

Экологические лаборатории СвЖД, которые занимаются мониторингом уровня шума вблизи железной дороги, в рамках пилотного проекта составят «карты шума» по нескольким районам Екатеринбурга и Нижнего Тагила. На станции Смычка планируется установить экспериментальное технологическое оборудование, которое поможет сделать более тихой работу сортировочной горки.

Для сокращения количества отходов, требующих утилизации, магистраль развивает технологии рециклинга (переработка отходов на собственных площадках и возвращение их во вторичный оборот). Так, в текущем году на плановую мощность должны выйти технологические линии по переработке отслуживших свой срок резинотехнических изделий и железобетонных шпал на станциях Пермь-Сортировочная и Подволошная.

Расширяется практика раздельного сбора отходов. Железнодорожные подразделения планируют направить на переработку специализированным организациям более 145 тонн вторичных ресурсов – бумаги, стекла и пластика. Кроме того, организован сбор отработанных батареек, которые также передаются профильным предприятиям для последующего обезвреживания.

Также Свердловская магистраль продолжает реализацию просветительских и образовательных проектов в сфере охраны окружающей среды, участвует в международных и всероссийских экологических акциях. На полигоне СвЖД запланировано проведение субботников, мероприятия по высадке деревьев и кустарников.

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Напомним, 2021-й объявлен в ОАО «РЖД» Годом экологии. В рамках утвержденной экологической стратегии до 2030 года компания реализует комплекс мероприятий, направленных на последовательное снижение техногенного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности.