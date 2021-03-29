В Екатеринбурге инспекторы ДПС помогли довезти беременную женщину до роддома

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге инспекторы ДПС помогли беременной женщине добраться до роддома. История произошла еще 26 марта ранним утром на перекрестке Бебеля – Таватуйская. Экипаж ГИБДД в составе старшего лейтенанта Ильгиза Муртазина и прапорщика Ильнура Мулаянова находился на дежурстве, когда к ним за помощью обратился владелец внедорожника. Оказалось, что у жены автомобилиста начались роды, и он решил отвезти супругу в Областной перинатальный центр, не дожидаясь приезда врачей. По пути он понял, что может не успеть доставить роженицу.

- Включив специальные сигналы и проблесковые маячки на патрульном автомобиле, инспекторы ДПС в считанные минуты сопроводили иномарку до медицинского учреждения и передали роженицу в руки медиков, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Беременную женщину в родовое отделение привезли вовремя. Через несколько часов у пары родилась дочь. Счастливые родители поблагодарили полицейских за помощь.