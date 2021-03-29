Жителей Нижнего Тагила напугал вой сирен

В Нижнем Тагиле второй раз за месяц проверили систему оповещения Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнем Тагиле 29 марта неожиданно завыли сирены, хотя никаких предупреждений о проверке системы оповещения не было. Из-за этого жители с разных концов города стали делиться тревожными сообщениями в социальных сетях.

Однако в Единой дежурно-диспетчерской службе Нижнего Тагила порталу TagilCity.ru пояснили, что оповещение было запущено из Центра оповещений в Екатеринбурге. Это была плановая внезапная проверка.

Предыдущая проверка системы оповещения в Нижнем Тагиле проводилась 3 марта в 10:40. Работу сирен проверяли во всех муниципальных образования Свердловской области.