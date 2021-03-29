Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 марта 2021 15:49

В Нижнем Тагиле поймали девять нетрезвых водителей

Рейд проходил на протяжении четырех дней
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
Комментарии (1)Комментарии (1)

Стражи порядка инспектировали водителей на протяжении четырех дней

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле с 26 по 29 марта сотрудники ГИБДД подвели масштабный рейд, в ходе которого выявили девять водителей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет издание TagilCity.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.

Также в ходе проверки стражи порядка зафиксировали 23 случая грубого нарушения правил дорожного движения. Еще 11 автолюбителей сели за руль без прав.

Отметим, что двое из девяти нетрезвых автолюбителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования.