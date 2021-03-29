Сильный ветер и плюсовая температура: погода на начало апреля в Екатеринбурге

На этой неделе вновь побегут ручьи и появятся лужи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весна все сильнее заявляет о своих правах. Как минимум в ближайшие три дня холода нам если и ждать, то только по ночам. Например, во вторник, 30 марта, в Екатеринбурге столбики термометров ночью опустятся до -5 градусов, но зато днем поднимутся до +9. Ночью и утром возможна гололедица утром, которая затем скорее всего растает. Осадков синоптики не обещают. В среду ночью будет чуть теплее – до -3 градусов. А днем чуть холоднее – до +8 градусов.

- Переменная облачность, преимущественно без осадков, - уточняют в ФГБУ «Уральское УГМС». - Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный до 5-10 метров в секунду. Порывы до 13 метров в секунду.

Ну а 1 апреля, то есть в четверг, будет облачная погода с прояснениями и такими же порывами ветра, как и в среду. Днем столбики термометров в Екатеринбурге покажут до +7 градусов.