Конституционно-правовой статус прокуратуры РФ: что это значит

Публикуем разъяснения надзорного ведомства Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Согласно положениям ст. 129 Конституции РФ в редакции Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ, прокуратура Российской Федерации - единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции. Полномочия и функции прокуратуры Российской Федерации, ее организация и порядок деятельности определяются федеральным законом.

Прокурорами могут быть граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Прокурорам в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Генеральный прокурор Российской Федерации, заместители Генерального прокурора Российской Федерации назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности Президентом Российской Федерации.

Прокуроры субъектов Российской Федерации, прокуроры военных и других специализированных прокуратур, приравненные к прокурорам субъектов Российской Федерации, назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности Президентом Российской Федерации.

Иные прокуроры могут назначаться на должность и освобождаться от должности Президентом Российской Федерации, если такой порядок назначения на должность и освобождения от должности установлен федеральным законом.

Если иное не предусмотрено федеральным законом, прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным прокурором Российской Федерации."

Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ в ст. 129 Конституции Российской Федерации внесены следующие изменения: расширены положения конституционно-правового статуса прокуратуры Российской Федерации. Указаны ограничения, предусмотренные для лиц, назначаемых на должность прокурора. Например, прокурор может быть только гражданином Российской Федерации и не вправе открывать, и иметь счета в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации

Изменен порядок назначения на должность Генерального прокурора Российской Федерации и его заместителей. Ведь ранее Генеральный прокурор и его заместители назначались Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации, сейчас они назначаются на должность Президентом Российской Федерации, но после консультаций с Советом Федерации, и освобождаются от должности Президентом Российской Федерации.

Также установлен новый порядок назначения на должность прокуроров субъектов Российской Федерации. Так, ранее они назначались Генеральным прокурором Российской Федерации, сейчас же порядок назначения на должность и освобождения от должности прокуроров субъектов Российской Федерации схож с порядком назначения Генерального прокурора и его заместителей, то есть Президентом Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации и освобождаются соответственно Президентом Российской Федерации.

Стоит отметить, что в новой редакции в виде перечисления указаны прокурор субъекта Российской Федерации, прокуроры военных и других специализированных прокуратур, приравненные к прокурорам субъектов Российской Федерации.

Президент Российской Федерации теперь также вправе назначать иных прокуроров, если это предусмотрено федеральным законом.