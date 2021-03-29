Свердловчан напугала внезапно включившаяся сирена

Сирены сработали из-за сбоя в работе программного обеспечения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области жителей напугала внезапно включившаяся сирена. В МЧС попросили граждан сохранять спокойствие и не отрываться от занятий и работ, так как система оповещения сработала по ошибке.

- Включение системы оповещения населения произошло в результате сбоя в работе программного обеспечения, - объяснили в ГУ МЧС по свердловской области.

В ведомстве также рассказали, что обстоятельства незапланированного срабатывания системы сейчас устанавливаются.

Напомним, что сирены, которые сработали, предназначены для оповещения населения в случае возникновения ЧС. В этом месяце жители области уже слышали их во время технической проверки.