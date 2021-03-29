На Урале автобус с пассажирами перевернулся из-за внезапно выбежавшей собаки

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Ревдинском районе Свердловской области накануне, 28 марта, вечером на бок перевернулся рейсовый автобус с пассажирами. Всему виной собака, внезапно выбежавшая на проезжую часть. Водитель резко затормозил, побоявшись сбить пса, и машину опрокинуло. В момент ДТП помимо водителя в салоне находились также восемь пассажиров и кондуктор. К счастью, никто не пострадал.

- Автобус марки «Паз 320401-01», двигался со стороны Ревды в сторону села Мариинск. Не доезжая около 700 метров до конечной остановки, он не справился с управлением, допустил наезд на препятствие в виде деревянного забора частного дома. Заднюю часть автобуса занесло, и он опрокинулся, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

55-летний мужчина - водитель автобуса с 30-летним стажем рассказал инспекторам, что заканчивал последний рейс и вез пассажиров с автостанции со скоростью 35-40 км/ч. Сотрудники ГИБДД также опросили других участников ДТП.

- По данному факту ведется административное расследование, по окончании которого будет принято мотивированное решение, - отметили в Госавтоинпекции.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

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