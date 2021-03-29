«Группа ЛСР» выходит на рынок коттеджного строительства

Фото: «Группа ЛСР»

Для поддержки индивидуального жилищного строительства «Группа ЛСР» разработала типовой проект одноэтажного дома и возвела первый коттедж из изделий, произведенных на собственном заводе ЖБИ в Екатеринбурге.

«Группа ЛСР» на Урале успешно применила сборную технологию строительства при возведение одноэтажного коттеджа. Коробка жилого дома площадью 131,8 кв. м была изготовлена и смонтирована всего за 10 дней.

– Как один из ведущих застройщиков региона, владеющий, к тому же, собственным производством железобетонных изделий, мы решили попробовать новое для себя направление индивидуального жилищного строительства, – говорит Евгений Буженинов, генеральный директор «ЛСР. Строительство – Урал». – Это перспективный рынок, который позволит нам реализовать наш опыт в проектировании и возведении домов, а также дополнительно загрузить производство.

Проект коттеджа, построенный компанией, включает в себя 4 спальни, большую кухню-гостиную, помещение для котельной и раздельный санузел, а также все необходимые инженерные коммуникации, включая вентиляцию и водоснабжение.

Для коттеджа подходит практически любой тип фундамента (видео о том, как возвести такой дом, можно посмотреть на YouTube-канале «Группы ЛСР» на Урале). Все стены и плиты перекрытий изготавливаются на заводе ЖБИ на современном европейском оборудовании. Высокое качество каждого производимого изделия обеспечивается за счет строжайшего соблюдения технологических норм при производстве вкупе с налаженной трехступенчатой системой контроля качества продукции.

Фасад в быстровозводимом коттедже устраивается по бесшовной технологии: на собранную коробку дома монтируется утеплитель, который перекрывает стыки панелей снаружи. Благодаря этому дом имеет высокую энергоэффективность: летом в нем прохладно, зимой – тепло.

Стоимость сборки коробки коттеджа из железобетонных изделий в среднем на треть меньше монтажа коробки кирпичного дома той же площади. Монтаж можно производить при любых погодных условиях. Кроме того, у коттеджа из железобетонных изделий будет высокая пожаробезопасность: плиты и утеплитель сделаны из негорючих материалов. А отсутствие усадки дома позволит заняться внутренней отделкой без потери времени.