Следователи установят причину смерти мужчины и женщины, погибших в пожаре в Верхней Туре

Фото: МЧС по Свердловской области

В Свердловской области следователи установят причину смерти мужчины и женщины, погибших накануне, 28 марта во время пожара в аварийном доме на улице Лесной в Верхней Туре. Как ранее рассказали в прокуратуре, начавшей после трагедии проверку, тела были найдены во время разбора обрушившихся конструкций.

- Данные о характере смерти указанных граждан (криминальная или некриминальная) в настоящее время выясняются в ходе судебно-медицинской экспертизы, - рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области. - Проведен осмотр места происшествия с применением криминалистических средств, проводятся опросы жильцов указанного дома, а также граждан из числа людей, знавших погибших мужчину и женщину.

Фото: СК по Свердловской области

Предварительно установлено, что погибшими являются мужчина, 1978 г.р. по фамилии Поскребышев, и женщина, 1984 г.р. по фамилии Бикмухаметова. Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, они жили в одной из трех квартир, которые не расселили из аварийного дома. Предположительно, очаг возгорания находился внутри кухни, где и нашли тела погибших.

Напомним, что накануне произошел еще один пожар, унесший жизнь пожилой женщины. Трагедия произошла в Нижнем Тагиле. По данному факту следственный комитет также проводит проверку.