Названа главная площадка Тотального диктанта-2021 в Екатеринбурге

Акция каждый год вызывает большой интерес у жителей Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 10 апреля пройдет акция Тотальный диктант 2021, главной площадкой станет корпус Уральского федерального университета на проспекте Ленина, 51. Мероприятие пройдет с соблюдением мер безопасности: участники наденут маски, а также будут рассажены с учетом соблюдения социальной дистанции. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Напомним, что в прошлом году от проведения всероссийской акции весной пришлось отказаться впервые за 17 лет проведения Тотального диктанта. Мероприятие перенесли на осень. Причиной стала пандемия коронавируса.