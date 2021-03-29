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Общество29 марта 2021 9:31

Названа главная площадка Тотального диктанта-2021 в Екатеринбурге

Горожане проверят свою грамотность 10 апреля
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Акция каждый год вызывает большой интерес у жителей Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 10 апреля пройдет акция Тотальный диктант 2021, главной площадкой станет корпус Уральского федерального университета на проспекте Ленина, 51. Мероприятие пройдет с соблюдением мер безопасности: участники наденут маски, а также будут рассажены с учетом соблюдения социальной дистанции. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Напомним, что в прошлом году от проведения всероссийской акции весной пришлось отказаться впервые за 17 лет проведения Тотального диктанта. Мероприятие перенесли на осень. Причиной стала пандемия коронавируса.

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