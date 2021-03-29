В Екатеринбурге будут судить мужчину, устроившего ДТП с двумя погибшими

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, устроившего ДТП с двумя погибшими и тремя пострадавшими. Страшная авария произошла 19 декабря 2020 года.

По версии следствия, екатеринбуржец за рулем Mercedes-Benz, нарушил не одно правило - превысил скорость и перевозил большее количество пассажиров, чем было предусмотрено техническими характеристиками автомобиля. В момент аварии в салоне Mercedes-Benz находилось пять пассажиров. Все они, к тому же, не были пристегнуты ремнями безопасности.

- Допустив преступную небрежность, управляя автомобилем со скоростью выше 90 километров в час, не учтя дорожные и метеорологические условия, обвиняемый не справился с управлением, допустил занос автомобиля, наезд на бордюрный камень проезжей части Объездной дороги, после чего, выехав за пределы проезжей части, допустил наезд на дерево. В результате наезда на дерево автомобиль отбросило на проезжую часть, где произошло его столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Chevrolet, - рассказали в свердловской прокуратуре.

В итоге один пассажир Mercedes-Benz погиб на месте ДТП, второй скончался позднее в лечебном учреждении, куда был также госпитализирован сам водитель и еще трое его пассажиров. Травмы одного из пострадавших экспертом расценены как причинившие тяжкий вред его здоровью. Водителя обвиняют по части 5 статьи 264 УК РФ. Уголовное дело будет рассматривать Ленинский суд.