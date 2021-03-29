В Екатеринбурге приставы вычислили должника по объявлению о продаже сабвуфера и арестовали его BMW

Фото: отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге приставы вычислили должника по объявлению о продаже сабвуфера на популярном интернет-ресурсе. Мужчин продолжительное время не оплачивал кредит и накопил долг в 1 миллион 300 тысяч. Кроме того должник игнорировал исполнение решения суда, не проживал по месту регистрации и скрывал свое место нахождения.

- В рамках исполнительного производства было установлено, что мужчина является собственником автомобиля BMW X-5. Договорившись о встрече, судебный пристав с взыскателем приехали в назначенное место и время. При встрече должнику вручили требование о предъявлении автомобиля для составления описи (ареста), - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

Машину арестовали, но оставили ее на ответственное хранение должнику. Сейчас екатеринбуржец должен в течение 10 дней погасить задолженность. Если он этого не сделает, то автомобиль будет изъят, направлен на оценку, а в дальнейшем передан на реализацию в ТУ Росимущества.