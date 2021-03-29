Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге здания подсветят синим в знак поддержки людей с аутизмом. Акция пройдет в пятницу, 2 апреля. Она посвящена Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма,

- В этот день знаковые здания и памятники подсвечиваются синим, который считается международным символом аутизма, проходят мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к проблемам аутизма, - рассказали в пресс-службе мэрии.

В Екатеринбурге с 20:15 до 06:00 синим подсветят Театр юного зрителя, театр балета «Щелкунчик» и здание Администрации города. На проспекте Ленина и улице Свердлова включат иллюминацию.

На сайте управления культуры выйдут специальные репортажи в поддержку акции. В Instagram и Facebook с помощью специально созданной «маски» состоится онлайн-флешмоб «Зажги синим - поддержи людей с аутизмом».

Власти Екатеринбурга приглашают также организации и всех неравнодушных принять участие в акции. Как это сделать, можно узнать на официальном сайте администрации города.