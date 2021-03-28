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Общество28 марта 2021 21:18

В Екатеринбурге СК проверяет информацию о противоправных действиях в отношении адвоката в отделе полиции

Следователи опросят участников и очевидцев конфликта
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Следственный комитет проверяет информацию о противоправных действиях в отношении адвоката

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге следственный комитет проверяет информацию о противоправных действиях в отношении адвоката девушки, чьи родители ранее заявляли о ее похищении. Инцидент произошел в отделе полиции № 7 по улице Народной Воли.

- На данной стадии проверочных мероприятий делать какие-либо однозначные выводы пока преждевременно, - рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых. - Действиям (или бездействию) должностных лиц правовая оценка будет дана по итогам разбирательства.

Следователи сначала установят, а затем опросят участников и очевидцев конфликта.