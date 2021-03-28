Отец Монеточки устроил дочке экскурсию по метро Екатеринбурга

Фото: instagram.com/monetochkaliska

Монеточка приехала в Екатеринбург и ее папа, инженер-строитель по профессии, воспользовавшись случаем, провел дочке экскурсию по метрополитену Екатеринбурга. Елизавета Гырдымова поделилась впечатлениями о прогулке с отцом по метро на своей странице в Instagram.

- Теперь я знаю, как отличить тагильский мрамор от першинского, что такое флорентийская мозаика и почему под мрамор из Коелги [ПРИМ.РЕД - село в Еткульском районе Челябинской области] нужно заливать белый цемент (не серый!), - написала певица. - Когда будете проходить под серыми арками на Уральской между пилонов, то знаете, что это именно мой папа придумал отделать их камнем, по первоначальной задумке они должны были быть просто заштукатуренными.

Монеточка также рассказала, что после зарубежного метрополитена ей показалось непривычным, что не везде принято из станций делать музей и поделилась, что старые станции в метро Екатеринбурга ей понравились больше.

- Современные станции, построенные за последние 10 лет, так сильно уступают старым в качестве и красоте, что даже обидно. Почему они, такие молодые, уже покрылись трещинами и сколами? Почему плиты перестали соединять так, чтобы узор совпадал, а не ложился рваными кусками? – пишет Елизавета.

Певица призналась, что вышла из метрополитена с ощущением гордости за то, что она родилась на Урале. Также она рассказала, что теперь знает, что метро пахнет креозотом, которым смазывают шпалы и теперь хочет выпустить духи с этим запахом.