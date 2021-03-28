Уволенная Краса Росгвардии выступит на турнире по фитнес-бикини

К выступлению Анна подошла в хорошей форме, ее вес - 57 килограммов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Уволенная из войск Росгвардии Анна Храмцова поборется за звание главной красавицы в категории фитнес-бикини до 164 сантиметров на Кубке Свердловской области по бодибилдингу. Для Красы ведомства это уже третье соревнование, до этого она становилась лучшей на первенстве региона и УрФО.
К выступлению Анна подошла в хорошей форме, ее вес - 57 килограммов. Но ее ждёт нешуточная конкуренция, так как категория оказалась самой массовой.
Сначала все участницы будут отбираться в топ-15, а затем начнут бороться за призовые места.
Анна Храмцова поборется за звание главной красавицы в категории фитнес-бикини до 164 сантиметров
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Подготовка участников проходит за свой счёт, один только костюм - 20 тысяч рублей, - рассказала «КП» Храмцова. - Я долго сушилась, чтобы подойти к соревнованиям в лучшем виде.
Напомним, что поводом для увольнения Храмцовой послужило опубликованное с закрытого объекта видео. Теперь Анна судится с бывшим начальством. Она требует миллион рублей компенсации и восстановления по службе.
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