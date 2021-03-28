Ремонт Исинского тракта нужно будет закончить до 20 июля 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на проект ремонта Исинского тракта выделили 3,6 миллиона рублей. Конкурс на поиск подрядчика опубликован на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила.

Проектные работы необходимо выполнить для ремонта автомобильной дороги по Исинскому тракту на участке от улицы Ильича до водоема реки Иса в городе Нижний Тагил.

Согласно техзаданию, подрядчик должен в проекте предусмотреть использование новых технологий и материалов, ремонт проезжей части автомобильной дороги и тротуаров, замену бортового камня, восстановление газонов, кронирование и вырубку деревьев, ремонт остановок общественного транспорта и другие работы.

Заявки принимаются с 26 марта до 5 апреля 2021 года. Работы нужно закончить до 20 июля 2021 года.