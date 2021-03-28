На Эльмаше возле гипермаркета «Лента» загорелись автомобильные покрышки

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

На Эльмаше сегодня днем, 28 марта, черный дым рядом с гипермаркетом «Лента» напугал местных жителей. По словам очевидцев, в воздухе стоял сильный запах горелой резины. Оказалось, что неподалеку от магазина, в районе дома №95 по улице Таганская загорелись автомобильные покрышки.

Фото: МЧС по Свердловской области

- На открытой площадке на площади 5 метров квадратных горели автомобильные покрышки. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали возгорание, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

На место пожара выезжали две единицы пожарной техники и девять человек личного состава МЧС Свердловской области.

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