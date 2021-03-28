Мокрый снег и гололедица: погода в Свердловской области на начало недели

Синоптики прогнозируют на понедельник небольшой мокрый снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра рассказали, какая погода ждет свердловчан в начале следующей рабочей недели, в последние дни марта – 29,30 и 31числа. Согласно прогнозам ближайшие три дня в регионе будут достаточно теплыми. Минусовую температуру столбики термометров покажут только в ночное время. Из-за этого ночью и утром на дорогах будет образовываться гололедица.

В понедельник, 29 марта ночью в большинстве районов ожидается небольшой снег. Температура воздуха от -3 до -8 градусов. Днем воздух прогреется до +1,+6 градусов. Местами пройдет небольшой мокрый снег.

Во вторник, 30 марта синоптики существенных осадков не обещают. Ночью столбики термометров покажут -3, -8, днем +4,+9 градусов.

В среду, 31 марта, будет преимущественно без осадков. В ночное время температура воздуха составит -2,-7, в дневное +3,+8 градуса.