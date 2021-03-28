На Урале ВАЗ влетел в автобус с детьми

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В поселке Зайково Ирбиского городского округа сегодня, 28 марта, около пяти утра водитель ВАЗа вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором ехали 26 подростков в возрасте от 14 до 18 лет - участники хореографического коллектива «Рандеву». К счастью, все дети были пристегнуты и не пострадали. В больнице после столкновения оказались 46-летний водитель отечественного автомобиля и его пассажир – 40-летний мужчина.

- Чтобы извлечь водителя из машины специалистам МЧС пришлось применить спецоборудование. И водитель «ВАЗа» и его пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Стаж водителя «ВАЗа» 25 лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался 5 раз. Мужчина освидетельствован, алкоголь в его крови не обнаружен, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Также он добавил, что водитель легковушки мог выехать на встречную полосу, потому что задремал по пути домой.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Дети попали в ДТП по пути в Кольцово. Оттуда они должны вылететь в Москву, где примут участие в международном конкурсе хореографического искусства. После ДТП, чтобы подростки могли добраться вовремя до аэропорта, им предоставили другой автобус. В столицу они должны добраться к вечеру.