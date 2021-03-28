В Екатеринбурге возле бара взорвали торт в виде молекулы коронавируса

Фото: instagram.com/ogonek_bar

В Екатеринбурге возле бара «Огонек» сегодня ночью взорвали торт в виде молекулы коронавируса. Медовик в форме COVID-19 ровно в 23:59 взлетел в воздух после того, как ресторатор Евгений Кексин нажал на кнопку. Устроить акцию решили в память о закрытии год назад из-за COVID-19 заведений общепита.

- Мы хотим, чтобы этот взрыв стал символом освобождения от этой заразы по всему миру, - рассказал Евгений Кексин.

На видео слышно, как очевидцы акции ведут отсчет, после чего торт взрывают и его куски разлетаются в стороны. Евгений Кексин отметил, что взрывные работы были осуществлены при помощи профессионального взрывотехника.

Напомним, что к полноценной работе, которую ранее ограничивали из-за пандемии, рестораны и бары вернулись пятого февраля.