В Екатеринбурге на 90 миллионов увеличили расходы на ЖКХ

Программа предполагает, например, модернизацию объектов ЖКХ и повышение безопасности жилищного фонда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге увеличили расходы на развитие и поддержание жилищного и коммунального хозяйства на 2021 - 2025 год на 90,346 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. В итоге общая сумма по программе развития ЖКХ достигла 8,844 миллиарда рублей.

Согласно документу из городского бюджета на программу уйдет 2,255 миллиардов рублей, из областного - 762 миллионов рублей, а также из внебюджетных источников - 5,826 миллиардов рублей.

Программа предполагает модернизацию объектов ЖКХ, увеличение энергоэффективности, улучшение качества услуг, а также повышение безопасности жилищного фонда и сопутствующей инфраструктуры.