Екатеринбург на час оставят без иллюминации

На час главный проспект Екатеринбурга остается без иллюминации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу 27 марта Екатеринбург с 20:30 до 21:30 оставят без иллюминации. Это связано с участием уральской столицы во всемирной акции «Час Земли», которая проходится каждый год в последние выходные марта.

В Екатеринбурге иллюминация выключат на администрации города, а также на всех зданиях по проспект Ленина, на объектах по улице Свердлова, на телебашне на улице Луначарского.

Также иллюминация на час исчезнет со зданий в центре Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска.

Акция «Час Земли» призвана привлечь внимание общества к состоянию экологии и правильному использованию энергоресурсов. В акции может поучаствовать любой житель планеты.

- Для этого достаточно в своих домах выключить свет, лишние бытовые приборы, и сократить на короткое время потребление воды, - говорит министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.