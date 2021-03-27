«Уральский Халк» Иван Штырков одержал очередную победу на ринге

Фото: пресс-служба "Архангел Михаил"

Боец Иван Штырков из команды клуба «Архангел Михаил» провел 21-й бой в своей карьере, по итогам которого «Уральскому Халку» присудили раздельным решением судей победу над Муратом Гуговым на турнире АСА 120 в Санкт-Петербурге.

Полторы минуты участники трехраундового боя потратили на пристрелку, после которого соперник стал затягивать уральца в борьбу. Дон конца раунда бойцы находились у сетки.

Фото: пресс-служба "Архангел Михаил"

Штырков несколько раз плотно пробил в челюсть соперника, после чего Гугов потерял в скорости, отдал инициативу и искал удачи в контратаках и клинче.

Во время третьего раунда Гугов пропустил ряд плотных ударов, после чего старался минимизировать риски в борьбе. Штырков грамотно оборонялся: за полминуты до гонга «Уральский Халк» записал на свой счет тейкдаун и дорабатывал бой, добивая соперника сверху.

Фото: пресс-служба "Архангел Михаил"

Победа над Гуговым стала для уральского бойца 18-й в карьере.