«Пассажир чуть не вылетел из окна»: в Екатеринбурге у автобуса на ходу вылетело стекло

Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

В субботу 27 марта в Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной произошел инцидент, едва не окончившийся трагедией.

Недалеко от остановки «Городская больница №6» у автобуса №016 на ходу вылетело большое стекло, из-за чего на проезжую часть едва не вылетел пассажир.

- Парень чуть из окна не выпал при повороте автобуса. Облокотился на окно, и стекло выпало на улицу. Сам еле удержался, - рассказал один из пассажиров автобуса паблику «Инцидент Екатеринбург» в ВК.