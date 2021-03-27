Обман на миллион: жительница Екатеринбурга подарила виртуальной мошеннице все свои деньги

Жительница Екатеринбурга лишилась крупной суммы из-за собственной доверчивости Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

42-летняя жительница Екатеринбурга стала жертвой мошенников, которые позвонили ей и обманом забрали все ее деньги, а также уговорили взять кредит и тоже отдать им. Общая сумма ущерба составила 1 миллион 125 тысяч рублей.

8 марта женщине позвонила с московского номера некая Наталья, которая представилась сотрудницей силового ведомства и сказала, что с банковского счета екатеринбурженки пытаются снять деньги.

Для того, чтобы избежать воровства, Наталья настоятельно посоветовала снять деньги и перевести их на резервные счета, которые продиктовала жертве. Жительница Екатеринбурга не стала звонить в банк, а отправилась к банкомату на улице Степана Разина и перевела 500 тысяч на указанный счет.

На этом злоключения доверчивой женщины не закончились. Мошенница позвонила снова, и сказала, что мошенники могут оформить на ее имя кредит. Поэтому нужно самой успеть взять займ в банке и положить его на резервный счет.

Женщина отправилась в банк, где заняла под залог недвижимости 560 тысяч рублей, после чего и эти деньги подарила мошенникам. Общая сумма ущерба составила 1 миллион 125 тысяч рублей.

Сейчас мошенницу ищут сотрудники полиции Екатеринбурга.

- По данному факту следственным подразделением отдела полиции № 12 УМВД России по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере», - рассказывают в отделении по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу.