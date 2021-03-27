По стопам Ройзмана: депутат Гордумы Екатеринбурга идет под суд

Константин Киселев принял участие в двух незаконных акциях. Фото: страница народного избранника в Facebook

Депутат Гордумы Екатеринбурга Константин Киселев пойдет под суд за участие в двух несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального. Шествия прошли в центре уральской столицы 23 и 31 января.

Суд по Константину Киселеву пройдет 12 апреля 2021 года в Екатеринбурге. По поводу возможных взысканий народный избранник говорит следующее:

- Или штрафы, или работы, но посмотрим. Просто представил, как крестятся руководители муниципальных предприятий, к которым могу попасть на обязательную отработку. «Только не к нам. Не дай Бог». Они же понимают, что я их ещё и проверять, контролировать буду. А как иначе?

Напомним, что 26 марта за участие в каждом из шествий в поддержку Алексея Навального бывший мэр Екатеринбурга Константин Киселев получил по 20 тысяч рублей штрафа.