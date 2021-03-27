Пять человек погибли зимой в ДТП в Екатеринбурге из-за плохой уборки дорог

Фото: пресс-группа ОГИБДД УМВД РФ по Екатеринбургу

Проблема не в том, что с начала 2021 года в Екатеринбурге выпало много снега, проблема в том, как этот снег убирали. Убирали хуже, чем раньше, следствием чего стала печальная статистика по ДТП.

В первые месяцы этого года в половине аварий на дорогах уральской столицы сопутствующим фактором стали недостатки зимнего содержания проезжей части улиц. Об этом информирует отделение пропаганды ОГИБДД по Екатеринбургу.

С начала года в городе зарегистрировали 157 ДТП, которые произошли на скольких дорогах. В этих авариях погибли пять человек, травмированы 207 человек, включая 23 детей. Рост за год составил 118%.

С начала марта из-за плохого содержания дорог в Екатеринбурге произошло 29 аварий, в которых пострадали 37 человек.

По итогам проверок, которые проводятся постоянно, Госавтоинспекция выдала 484 предписания для исправления ситуации на отдельных участках дорог, также возбуждено 90 административных дел.