Гоп-трио с Уралмаша, изувечившее мужчину, отправили под суд

Нетрезвые гости не ограничились устным разговором, они избили мужчину. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Опытные екатеринбургские сыщики передали в суд дело о дерзком нападении криминального гоп-трио с Уралмаша на местного жителя, который стал жертвой женской мести. Тогда мужчине изверги отрезали ухо.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, 12 ноября 2020 года сотрудники ППС вместе с участковым раскрыли нападение на жителя коммунальной квартиры. Тогда же была задержана банда мужчин 52-х, 46-ти и 37 лет, двое из которых ранее были судимы за причинение тяжкого вреда здоровью, а один – за то, что не платил алименты.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Дело было так: трое мужчин пришли к знакомой жительнице коммунальной квартиры в доме по улице Бакинских комиссаров и устроили застолье. В этой же квартире находился в своей комнате 36-летний мужчина, который не раз ссорился с женщиной из-за ее пагубной привычки, связанной со спиртным.

В тот день женщина пожаловалась на своего обидчика группе собутыльников. Мужчины решили наказать жителя комнату в коммуналке. Они жесткого избили его (врачи диагностировали закрытую ЧМТ, СМТ и множественные травмы), а потом украли телевизор и сотовый телефон.

Вместе с награбленным гоп-компания отправилась в дом №18 по Донбасской, по пути они продали за 2 тысячи рублей телевизор незнакомому гражданину, а телефон оставили себе. Дверь в квартире, где они обитали, была заделана монтажной пеной, поэтому все трое попадали в жилье через окно.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Также поступили и прибывшие на адрес полицейские. Стражи порядка задержали банду и доставили в отдел полиции.

- В отношении обвиняемых следственной частью СУ УМВД РФ по Екатеринбургу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», - рассказывают в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Теперь криминальному трио с Уралмаша грозит до 15 лет лишения свободы. Дело с обвинительным заключением передано для рассмотрения по существу в Орджоникидзевский районный суд.