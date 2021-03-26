Со дна Черноисточинского водохранилища поднимут до 500 тысяч кубометров ила

В настоящий момент уже готовится площадка, на которую будут свозить мусор Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле планируют вычистить Черноисточинское водохранилище, проект рассчитан до октября 2023 года, работу оценили в 440 миллионов рублей, деньги выделят из федерального бюджета. За это время с его дна поднимут до пятисот тысяч кубичских метров отложений. В настоящий момент уже готовится площадка, на которую будут свозить мусор, идет строительство временной дороги под пульпопровод.

- Инженерное сооружение занимает площадь порядка семи гектаров. Все работы ведутся с небольшим опережением графика. После того как будут завершены подготовительные работы и оборудована водоотводная канава вокруг данной территории, начнется отсыпка площадки щебнем, - рассказывают в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

По замыслу конструкторов на финальном этапе оборудуют специальные системы труб, которые изготовлены из долговечного тканного материала, в них будет закачиваться вода с илом для последующей фильтрации.