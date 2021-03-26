Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на 27 марта 2021

Резких перемен температуры быть не должно Фото: Алексей БУЛАТОВ

По сообщениям уральского Гидрометцентра, 27 марта в Екатеринбурге ожидается от -1 до +5 градусов по Цельсию. Холоднее всего будет ночью, к утру столбики термометров поднимутся до +3 градусов, а днем потеплеет до 4-5 градусов. Все это время будет сохраняться пасмурная погода, местами облачно с прояснениями. Осадков не ожидается.

Аналогичная ситуация с погодой в регионе. По Свердловской области температура воздуха составит от -5 до +3 градусов. В выходной будет переменчивая облачность, ясная погода установится только ближе к полуночи. Снега и дождя не будет.

Уральские синоптики сообщают, что подобная погода ожидается и в ближайшие дни. Резких перемен температуры быть не должно.