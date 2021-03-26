Пьяный уралец устроил дебош в аэропорту при регистрации на рейс «Барнаул-Екатеринбург»

Сейчас мужчину подозревают в оскорблении представителя власти Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Барнауле местные следователи завели уголовное дело на екатеринбуржца, который устроил дебош в аэропорту. Инцидент произошел 25 марта во время утренней регистрации на рейс до уральской столицы. Пьяный мужчина вел себя неадекватно, громко ругался нецензурными фразами в присутствии других пассажиров, чем нарушал общественный порядок. Сотрудники транспортной полиции задержали его для составления протокола об административном правонарушении.

- При составлении протокола об административном правонарушении подозреваемый публично оскорбил сотрудника полиции, выразившись в его адрес грубой нецензурной бранью, - сообщает пресс-служба Барнаульского следственного отдела на транспорте.

Сейчас мужчину подозревают в оскорблении представителя власти. Устанавливаются обстоятельства случившегося, расследование дело продолжается.