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Общество26 марта 2021 18:38

Пьяный уралец устроил дебош в аэропорту при регистрации на рейс «Барнаул-Екатеринбург»

Мужчина матом оскорблял пассажиров и полицейских
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Сейчас мужчину подозревают в оскорблении представителя власти

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Барнауле местные следователи завели уголовное дело на екатеринбуржца, который устроил дебош в аэропорту. Инцидент произошел 25 марта во время утренней регистрации на рейс до уральской столицы. Пьяный мужчина вел себя неадекватно, громко ругался нецензурными фразами в присутствии других пассажиров, чем нарушал общественный порядок. Сотрудники транспортной полиции задержали его для составления протокола об административном правонарушении.

- При составлении протокола об административном правонарушении подозреваемый публично оскорбил сотрудника полиции, выразившись в его адрес грубой нецензурной бранью, - сообщает пресс-служба Барнаульского следственного отдела на транспорте.

Сейчас мужчину подозревают в оскорблении представителя власти. Устанавливаются обстоятельства случившегося, расследование дело продолжается.