В Тавде мать ребенка-инвалида добилась переезда из аварийного жилья в новую квартиру

Женщина считается малоимущей, ее приняли на учет в число нуждающихся Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тавде семья с ребенком-инвалидом I группы добилась переезда из аварийного жилья в благоустроенную квартиру. Еще в 2010 году ее дом был признан непригодным для нормального проживания. Женщина считается малоимущей, ее приняли на учет в число нуждающихся в программе жилищного фонда по договору социального найма, квартира ей полагалась без очереди, однако заветных квадратов мать не получила.

- Чтобы восстановить жилищные права граждан, Тавдинский городской прокурор подал заявление, в котором обязал городскую администрацию предоставить семье заявительницы благоустроенное жилое помещение, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Администрация пыталась обжаловать это решение, но районный суд Тавды встал на сторону женщины и удовлетворил требования прокурора. Семья получила комфортную трехкомнатную квартиру.