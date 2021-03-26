В Екатеринбурге разыскали 13-летнюю девочку, которая пропала 25 марта

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге нашли пропавшую 25 марта 13-летнюю Валерию Сазонову. Поисками занимались добровольцы отряда «Прорыв», а также отделы полиции № 2 и 6. По району предполагаемого нахождения ребенка распространили ориентировки с приметами беглянки.

- Девочка найдена, жива! Позвонил мужчина. Сказал, что только что видел похожую по ориентировке девочку. Нашли совместно с полицией и родителями. Девочка находится с родителями. Всем огромное спасибо за помощь в поиске, - сообщают волонтеры поискового отряда «Прорыв».

Примечательно, что для школьницы это не первый побег из дома. Девочка самовольно покинула родителей уже в шестой раз. В полиции предполагают, что повод для последнего исчезновения ребенка стал конфликт в семье. Несмотря на то, что Валерия Сазонова найдена живой и здоровой, в следственном комитете проводят проверку, чтобы не допустить подобных происшествий вновь.

- Нашли юную путешественницу сегодня в 18:50 часов вечера по местному времени на улице 40 лет ВЛКСМ в Екатеринбурге, где она спокойно гуляла. Сейчас ее везут в территориальный ОВД, чтобы сотрудники ПДН официально опросили школьницу о причинах ухода и об обстановке в семье, - прокомментировал пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.