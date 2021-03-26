В Свердловской области ГИБДД провела рейд по выявлению водителей без прав

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области сотрудники ГИБДД провели рейд по выявлению водителей, которые управляют автомобилями без прав, а также тех, кто не зарегистрировал свое транспортное средство в установленном порядке. Нарушителей ловят с помощью специальной системы фотофиксации, задержано более 100 человек, к ответственности привлекли 50 автолюбителей. Примечательно, что в ходе последнего мероприятия задержали владельцев Hyundai и Mercedes без прав.

- Причем водитель Mercedes даже предъявил сотрудникам полиции водительское удостоверение, но позже выяснилось, что после лишения мужчина не сдал его на хранение в ГИБДД, - сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Машины нерадивых автовладельцев отправили на штрафстоянку, водителям грозит срок до 15 суток и штраф в размере 30 тысяч рублей.

На этом же перекрестке был замечен еще один Hyundai, регистрация на который прекратилась из-за смерти собственника. Подобные нарушения пресечены и на перекрестке Челюскинцев и Космонавтов, на улице Вильгельма де Геннина, на проспекте Космонавтов.