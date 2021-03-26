В Екатеринбурге полицейские довезли до дома потерявшегося 9-летнего мальчика

Фото: ГИБДД Свердловской области

В Екатеринбурге экипаж ГИБДД доставили домой потерявшегося 9-летнего мальчика. Инцидент произошел поздно вечером 24 марта в районе перекрестка улиц Белинского-Декабристов. Лейтенант Иван Романов и прапорщик Владимир Макаров находились на дежурстве, когда заметили недалеко от патрульной машины ребенка, который не решался подойти к полицейским.

- Стражи правопорядка спросили, что он здесь делает один, ребенок ответил, что потерялся. Сотрудники полиции установили адрес места проживания мальчика, после чего экипаж отвез его домой, где и передал матери, - сообщили ГИБДД Свердловской области.

Женщина объяснила полицейским, что приехала вместе с сыном в Екатеринбург из Нижневартовска на время весенних каникул. В тот мама с ребенком были в кафе, и в какой-то момент она отвлеклась на разговор со знакомой, в это время ее сын исчез, а позже его привезли сотрудники ДПС.