В полиции раскрыли подробности истории о пропавшей накануне девочке

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

В полиции раскрыли новые подробности о 13-летней девочке, которая накануне вышла из дома в Октябрьском районе и пропала. По одной из версий, причиной побега стал конфликт в семье. Сейчас поисками ребенка занимаются специалисты из отдела полиции № 2 и 6, также ищут на ЖБИ беглянку добровольцы и волонтеры. По оперативной информации ее заметили недалеко от местного торгового центра.

- Это уже шестой на счету подростка самовольный уход из дома. Предпоследний был в январе этого года. Каждый раз девочку находили сотрудники полиции или она возвращалась сама. Семья, в которой проживает подросток, и сама она лично состоят в органах внутренних дел на профилактическом учете, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сыщики отрабатывают версию, согласно которой школьница поссорилась с сожительницей своего отца. Родная мать ребенка сидит в тюрьме. В полиции надеются, что девочка найдется и в этот раз.

Приметы:

Рост: 155 см.

Цвет волос: темно-русые, ниже плеч.

Цвет глаз: темно-карие.

На момент пропажи была одета: розовая куртка с капюшоном, серые ботинки, зеленая шапка с помпоном.

Если вы знаете, где может находиться Валерия, сообщите в полицию по телефонам 8(343)356-42-06, 102 (02) либо руководителю поискового отряда Наталии +79000440220.