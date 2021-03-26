Употреблял в служебной машине: в Екатеринбурге поймали капитана полиции, купившего наркотики через закладку

У него изъяли наркотики массой 0,223 грамма Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Следственный комитет завел на капитана полиции уголовное дело по первой части статьи 228. Его подозревают в незаконном хранении наркотиков в значительном размере.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, на момент преступления капитан полиции замещал должность командира взвода одного из батальонов полка ДПС ГИБДД по Екатеринбургу.

- Подозреваемый ездил за закладкой в район Кольцовского тракта вместе со своим двоюродным братом. Они приобрели мефедрон массой 0,223 грамма. После этого они приехали на улицу Щорса с целью употребить наркотик, для этого они пересели в служебный автомобиль капитана ГИБДД, - рассказал наш собеседник.

В момент, когда двое мужчин начали принимать наркотики, их задержали сотрудники оперативной части службы собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. В середине марта пришли анализы, которые показали, что в крови обоих подозреваемых был наркотик.

После этого капитана полиции уволили из внутренних органов с формулировкой «за поступок, порочащий честь сотрудника ОВД».

Мы попросили комментарий в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве пообещали предоставить его позже.